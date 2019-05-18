Аллегри уходит с поста главного тренера «Ювентуса»ТК Звезда 07:32

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уходит со своего поста после окончания сезона. Об этом сообщается на сайте туринского клуба. Кто выступил с инициативой об уходе Аллегри из «Ювентуса», не известно.

Общество Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Политика Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.

Шоу-бизнес Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Происшествия Расшифрованы черные ящики сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку черных ящиков пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в украинском банке в Луганской области Мужчина подорвал гранату в филиале банка в городе Старобельск Луганской области Украины, ранения получили шесть человек, включая полицейского, сообщила областная полиция в Facebook.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».

Происшествия Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100 Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.

Политика Минторг США задумался об отсрочке торговых ограничений против Huawei Официальный представитель американского минторга заявил, что США могут отсрочить некоторые торговые ограничения в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei.

Музыка Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019 Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Баскетбол ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги Баскетболисты ЦСКА сумели обыграть «Реал» и завоевали право сразиться в решающем матче за трофей с турецким «Анадолу Эфесом».

Гаджеты Google в приложения для заметок добавила темную тему Пользователи, которые получили обновление Keep уже поделились скриншотами внешнего вида приложения, но единственное что никто не показал, как выглядят цветные заметки на темном фоне.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.

Политика США внесли в санкционный «список Магнитского» представителей Мексики США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики, говорится в заявлении министерства финансов.

Футбол Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Экономика Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.

Политика FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.

Религия Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.

Политика Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Здоровье «Захламились!» - в обзоре газет В числе прочих участники обсудили вопрос твёрдых коммунальных отходов.