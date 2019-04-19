Футбол

Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»LiveSport.ru 09:13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
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Массимилиано Аллегри: «Роналду — будущее „Ювентуса“»

Матч ТВ09:51

Аллегри прокомментировал слухи об уходе Роналду из «Ювентуса»

RT на русском08:59

Аллегри: «Роналду разочарован вылетом из Лиги чемпионов»

Sport.ru08:29

Аллегри: Роналду разочарован вылетом из Лиги чемпионов, но он спокоен

РИА Новости08:08

Аллегри: «Роналду — будущее „Ювентуса“»

Sport24.ru07:59

Новый «Ювентус»: с Роналду, Аллегри и перестройкой состава

Спорт-Экспресс08:30

Аллегри: Роналду — будущее «Ювентуса»

Чемпионат08:40
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика

Вице-премьер Акимов попросил Путина поддержать создание сетей 5G

Акимов попросил главу государства поддержать предложение о создании в стране сверхскоростных сетей 5G.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено в 09:24
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Общество

Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея

Обновлено в 17:59
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Политика

В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко начались на НСК «Олимпийский» в Киеве, 19 февраля.
Обновлено в 12:01
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено в 03:49
Политика

Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Зачем США собираются увеличить военный контингент в Польше

Обновлено в 18:11
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

Обновлено в 15:01
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Космос

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Наука

Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии

Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком

Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Недавно стало известно, что поклонники королевской семьи уже придумали прозвище для будущего малыша.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни

Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Культура

В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ

Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено в 01:45
Технологии

Instagram может скрыть под постом количество лайков

Обновлено в 05:17
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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