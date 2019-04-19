Футбол

Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»LiveSport.ru 09:13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
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Массимилиано Аллегри: «Роналду — будущее „Ювентуса“»

Матч ТВ09:51

Аллегри: «Роналду - будущее „Ювентуса“»

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Аллегри: Роналду — будущее «Ювентуса»

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Аллегри прокомментировал слухи об уходе Роналду из «Ювентуса»

RT на русском08:59

Аллегри: «Роналду — будущее „Ювентуса“»

Sport24.ru07:59

Новый «Ювентус»: с Роналду, Аллегри и перестройкой состава

Спорт-Экспресс08:30

Аллегри: «Роналду – будущее „Ювентуса“»

Бомбардир.ру09:27
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В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо

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Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
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Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
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Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
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Происшествия

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О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Общество

В России появятся частные кладбища

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Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
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Витамины — вред или польза?

Важно знать: витамин А лучше усваивается организмом, если с ним принимают витамин Е. Например, в салат из моркови можно добавить немного подсолнечного масла.
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Политика

Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией

Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
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Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
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Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

Обновлено в 06:42
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Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд

Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
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Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

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Обновлено в 05:51
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Около 40 домов сгорело в трех селах Александрово-Заводского района Забайкалья

Около 40 жилых домов сгорели во время степных пожаров в селах Чиндагатай, Шара и Шаракан Александро-Заводского района Забайкальского края.
Обновлено в 10:20
Экономика

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Обновлено в 10:49
Космос

«Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты

Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 10:12
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Стали известны ведущие и формат дебатов Зеленского и Порошенко

Обновлено в 10:51
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Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
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В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.
Обновлено в 08:30
Экономика

ЦБ выявил случаи платных оповещений клиентов банков о просроченной задолженности

ЦБ РФ выявил случаи предоставления банками или некредитными финансовыми организациями платной услуги по оповещению клиентов о просроченной задолженности, когда как по закону такое оповещение должно быть бесплатным.
Обновлено в 10:36
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Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
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Штоффельсхаус: хотел бы помочь «Манчестер Юнайтед» выйти на новый уровень

Работать в Англии было бы честью. Хотел бы помочь вывести клуб на новый уровень.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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