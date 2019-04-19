Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»LiveSport.ru 09:13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.

Авто УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.

Происшествия Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Происшествия Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Здоровье Витамины — вред или польза? Важно знать: витамин А лучше усваивается организмом, если с ним принимают витамин Е. Например, в салат из моркови можно добавить немного подсолнечного масла.

Политика Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.

Экономика Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.

Политика Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Хоккей Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Происшествия Около 40 домов сгорело в трех селах Александрово-Заводского района Забайкалья Около 40 жилых домов сгорели во время степных пожаров в селах Чиндагатай, Шара и Шаракан Александро-Заводского района Забайкальского края.

Космос «Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.

Происшествия Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.

Общество В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа.

Экономика ЦБ выявил случаи платных оповещений клиентов банков о просроченной задолженности ЦБ РФ выявил случаи предоставления банками или некредитными финансовыми организациями платной услуги по оповещению клиентов о просроченной задолженности, когда как по закону такое оповещение должно быть бесплатным.

Политика Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу» «Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.