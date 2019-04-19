Футбол

Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»RuNews24.ru 13:06

Массимилиано Аллегри утверждает, что Роналду «обеспокоен вылетом из Лиги чемпионов так же, как и вся команда». Напомним, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после проигрыша в матче против «Аякса».
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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