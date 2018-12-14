Футбол

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»
Евро-футбол.ру
вчера в 12:10

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что форвард команды Криштиану Роналду пропустит один из ближайших матчей Серии А.
Евро-футбол.рувчера в 12:10

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Аллегри: «Роналду прав: внутри „Ювентуса“ невероятная атмосфера»

Бомбардир.рувчера в 23:54

Нани: мы с Роналду будем друзьями всю жизнь, даже после завершения карьеры

Чемпионатвчера в 15:25

Роналду пропустит один из ближайших матчей «Юве»

NewInformвчера в 12:19

Аллегри: «Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей „Ювентуса“»

Евро-футбол.рувчера в 12:10

Роналду не сыграет в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

LiveSport.ruвчера в 13:10

Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

Sports.ruвчера в 12:14

Канселу будет прооперирован, Роналду пропустит один из ближайших матчей «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
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УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Скелотто покидает пост тренера «Бока Хуниорс»

Президент "Бока Хуниорс" Даниэль Анхелиси рассказал, что главный тренер Гильермо Скелотто покидает свой пост.
Обновлено в 00:22
Футбол

«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мира

Игрок намерен выступить на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре, и хочет посвятить подготовке к соревнованиям ближайшие четыре года.
Обновлено в 00:29
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Салах: «Хочу в 2019 году выиграть трофей с „Ливерпулем“»

В следующем году хочу выиграть трофей с "Ливерпулем". Поэтому я каждый день стараюсь превозмогать себя, чтобы помочь команде достичь успеха.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

Матч «Лион» — «Монако» начнётся на восемь часов позже

Начало матча 18-го тура французской Лиги 1 «Лион» — «Монако» было перенесено на восемь часов вперёд.
Обновлено вчера в 10:23
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Озан Кабак попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Aksam.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

«Рому» может возглавить Блан или Жардим

По информации Corriere dello Sport, возглавить римскую команду могут Лоран Блан или Леонарду Жардим.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено вчера в 13:59
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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