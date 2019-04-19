Футбол
Аллегри: «Роналду разочарован вылетом из Лиги чемпионов»Sport.ru 08:29
Аллегри заявил, что Роналду это будущее туринского клуба. Он провёл хороший год, после вылета из ЛЧ разочарован, но как и вся команда, но при этом португалец совершенно спокоен. В текущем сезоне Роналду провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 26 голов.
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