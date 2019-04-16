Футбол
Аллегри: «К счастью, у „Ювентуса“ есть Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 17:35
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил участие выздоровевшего Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".
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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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