Футбол

Аллегри: «К счастью, у „Ювентуса“ есть Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 17:35

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил участие выздоровевшего Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".
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Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

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Аллегри: «Роналду сильнее, чем неделю назад»

Sport.ru02:14

Тренер «Ювентуса»: результат первой игры с «Аяксом» ничего не значит

РИА Новостивчера в 18:33

Аллегри: «К счастью, у „Ювентуса“ есть Роналду»

Евро-футбол.рувчера в 17:35

Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»

Спорт-Экспрессвчера в 14:21

Аллегри рассказал, почему Манджукич пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ruвчера в 13:56

Массимилиано Аллегри: «У Роналду есть выдающееся качество. Порой его невозможно остановить»

Sports.ruвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением

По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара

Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Космос

Найдена планета в обитаемой зоне двойной звезды

Обновлено в 10:45
Политика

Россия признала новые власти в Судане

Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа

Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Политика

Возле дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом ДШК

Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

В провинцию Алеппо поступила новейшая медицинская техника

Обновлено в 01:58
Кино

В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Авто

Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus

Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле

Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 10:33
Хоккей

ФНС зарегистрировала АНО ХК «Динамо» Москва, гендиректор – Кровопусков

Генеральным директором организации является Евгений Кровопусков.
Обновлено в 10:19
Общество

Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро

Обновлено в 04:10
Футбол

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

Обновлено в 10:17
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
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Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения

Обновлено в 09:45
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Общество

В России появился новый вид мошенничества в интернете

Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Политика

Патрушев обвинил США в помехах созданию многополярного мира

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира, передает ТАСС.
Обновлено в 10:33
Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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