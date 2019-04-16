Футбол
Аллегри: «К счастью, у „Ювентуса“ есть Роналду»Евро-футбол.ру вчера в 17:35
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил участие выздоровевшего Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".
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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением
По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился в результате пожара
Очевидцы в соцсетях сообщили об обрушении шпиля знаменитого собора Парижской Богоматери. Также частично обрушилась крыша.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Космос
Найдена планета в обитаемой зоне двойной звезды
Обновлено в 10:45
Политика
Россия признала новые власти в Судане
Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Общество
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа
Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Политика
Возле дома Зеленского полиция задержала бандитов с пулеметом ДШК
Обновлено вчера в 22:47
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Авто
Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле
Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения.
Обновлено в 10:33
Хоккей
ФНС зарегистрировала АНО ХК «Динамо» Москва, гендиректор – Кровопусков
Генеральным директором организации является Евгений Кровопусков.
Обновлено в 10:19
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено в 04:50
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Патрушев обвинил США в помехах созданию многополярного мира
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира, передает ТАСС.
Обновлено в 10:33
Футбол
Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39