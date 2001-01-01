Футбол
Аллегри: «Дибала завтра должен будет выйти на поле со стартовых минут»Soccer.ru вчера в 06:57
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий матч 36-го тура Серии А против "Ромы". Завтра будет отличный матч с "Ромой". Мы должны играть лучше, чем в последних матчах.
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Космос
Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»
Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Политика
Молоко убегает из федеральных сетей
Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
Обновлено в 17:57
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Музыка
Более 1,6 тыс. человек принимают участие в фестивале «Факел» в Сочи
Более 1,6 тыс. человек из разных стран принимают участие в фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей "Факел", открывшемся в воскресенье в Сочи, сообщили ТАСС в оргкомитете смотра.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые показала сына
Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Политика
В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам
Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Финансы
В РСХБ стартует акция «Болей за наших»
Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших».
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Президент Австрии заявил, что в стране помнят о погибших за неё советских воинах
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что все австрийцы помнят о советских воинах, отдавших жизнь при освобождении страны от фашистских захватчиков.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Беременная Саша Артёмова оказалась в больнице
Выпускница «Дома-2» Саша Артёмова совсем недавно объявила о беременности.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Политика
Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Политика
Эквадор передаст США документы и личные вещи Ассанжа
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые сейчас находятся в посольстве этой страны в Лондоне, говорится в официальном уведомлении, доступ к которому получила испанская газета El Pais.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ
Латвийский центровой клуба НБА "Даллас" Кристапс Порзингис стал участником драки в Латвии, сообщает TMZ.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Экономика
Стало известно, сколькими гостиницами в Приморье владеют китайские граждане
Пример – гостиничный комплекс в интегрированной курортной зоне «Приморье» (Tigre de Cristal – прим. ред.), - сказал Константин Шестаков.
Обновлено в 20:55
Общество
Названы средние зарплаты рабочих в Германии
Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.
Обновлено в 17:31
Общество
Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Общество
Колымский санаторий «Талая» продали Александру Басанскому за 197 млн рублей
По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество
На открытие мотосезона приглашают сахалинцев
Фактически мотоциклисты уже ездят на дорогах, погода в этом году позволяет, но дата открытия мотосезона всегда остается неизменной.
Обновлено в 20:43
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки
Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13