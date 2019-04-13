Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»Евро-футбол.ру 12:52

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после поражения от СПАЛа (1:2). "Старой синьоре" для оформления чемпионского титула было достаточно набрать одно очко.

Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»

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