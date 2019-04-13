Футбол

Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»Евро-футбол.ру 12:52

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после поражения от СПАЛа (1:2). "Старой синьоре" для оформления чемпионского титула было достаточно набрать одно очко.
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Подробнее о событии

Аллегри: было бы просто выйти основой и выиграть скудетто, но матч в ЛЧ важнее

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Аллегри объяснил причины поражения от клуба СПАЛ в чемпионате Италии

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Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто, но матч Лиги чемпионов важнее»

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Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»

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Массимилиано Аллегри: «Было бы легко выставить основной состав и выиграть скудетто, но важнее сосредоточиться на игре в ЛЧ»

Sports.ru12:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
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