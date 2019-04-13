Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»Евро-футбол.ру 12:52

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарий после поражения от СПАЛа (1:2). "Старой синьоре" для оформления чемпионского титула было достаточно набрать одно очко.

Аллегри: «Было бы легко выставить основу и выиграть скудетто»

Происшествия В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией Участники протестной акции "желтых жилетов" в Тулузе продолжают в субботу вступать в столкновения с сотрудниками полиции, которые не могут усмирить группы агрессивных молодых людей с самого утра.

Происшествия СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.

Здоровье Пока доктора спят, медкарты проверяет… искусственный интеллект В Салехарде прошла конференция «Искусственный интеллект в медицине», собравшая врачей со всего округа на диалог с компетентными в области IT специалистами.

Происшествия У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.

Политика Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Происшествия Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Хоккей «Коламбус» подтвердил подписание контракта с Гавриковым Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым.

Политика Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.

Политика В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Футбол Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.

Происшествия В результате торнадо в Техасе погибли дети В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.

Здоровье От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.

Космос В остановке бурения InSight обвинили слипшиеся песчинки Инженеры миссии InSight пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой из дюрикраста толщиной около двадцати сантиметров, который состоит из слипшихся песчинок.

Общество Лайфхаки для путешественников. Как купить авиабилеты в 2 раза дешевле? Как правило, чартер на 30–40% дешевле, покупают его обычно за 7–10 дней до поездки, поскольку борта формируются незадолго до полёта.

Шоу-бизнес Беременная жена Венсана Касселя обнажилась для обложки глянца Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда 90-х годов прошлого века модель Синди Кроуфорд полностью обнажилась для съемки.