Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубеЧемпионат 17:53

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

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