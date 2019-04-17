Футбол

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубеЧемпионат 17:53

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.
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