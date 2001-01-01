Алле Борисовне выписали штраф на 3000 рублей, поскольку забор «преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Однако, похоже, этих денег Пугачева не заплатила, и за это на певицу наложили административный штраф в двукратном размере - 6 тысяч рублей.

с чего всё началось

По мнению чиновников, забор, которым обнесена дача Примадонны в Истринском районе Подмосковье, преграждает местным жителям путь к воде. Именно из-за этого забора в декабре прошлого года Алле Борисовне был выписан штраф в размере трех тысяч рублей.

Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи

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