Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачиЭкспресс газета 03:53
По мнению чиновников, забор, которым обнесена дача Примадонны в Истринском районе Подмосковье, преграждает местным жителям путь к воде. Именно из-за этого забора в декабре прошлого года Алле Борисовне был выписан штраф в размере трех тысяч рублей.
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с чего всё началось
Алле Борисовне выписали штраф на 3000 рублей, поскольку забор «преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Однако, похоже, этих денег Пугачева не заплатила, и за это на певицу наложили административный штраф в двукратном размере - 6 тысяч рублей.Комсомольская правдавчера в 18:22
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Энергетика
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Общество
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Музыка
Рекордное количество иностранных участников соберет фестиваль «Спасская башня»
Количество иностранных участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» впервые достигло рекордной цифры — около тысячи человек.
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