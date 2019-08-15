Шоу-бизнес
За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арестРоссийская газета 08:55
Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Алле Борисовне выписали штраф на 3000 рублей, поскольку забор «преградил доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе». Однако, похоже, этих денег Пугачева не заплатила, и за это на певицу наложили административный штраф в двукратном размере - 6 тысяч рублей.Комсомольская правдавчера в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Киевский суд заочно арестовал Захарченко
Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по подозрению в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.
Обновлено в 08:31
Политика
ПВС Судана определил, кто войдет в суверенный совет
Переходный военный совет Судана определил пятерых членов организации, которые представят ПВС в суверенном совете.
Обновлено в 10:02
Авто
Депутаты ГД предлагают запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы РФ по промышленности выступил с предложением запретить использование старых автомобилей, сообщает «Коммерсант».
Обновлено 13 августа в 22:29
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Футбол
Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»
Алексей Михайличенко вновь стал главным тренером киевского "Динамо", сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Самолет А321 садился в поле без шасси – Куйвашев
"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", – сообщил Куйвашев.
Обновлено в 00:55
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 04:43
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери
«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Банда похитителей детей осуждена в Самарской области
Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Политика
Ученые просят наказать желающих ограничить их контакты с иностранцами
Неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), "Клуб 1 июля" выступил с осуждением приказа Минобрнауки об ограничении контактов россиских ученых с иностранными коллегами.
Обновлено в 03:49
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Омский «Авангард» объявил о приезде Овечкина
Нападающий сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин откроет товарищеский матч между «Авангардом» и «Динамо».
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
Россияне в I полугодии чаще стали брать кредиты свыше 500 тыс руб
Доля выданных в январе-июне текущего года в РФ потребительских кредитов на сумму более 500 тысяч рублей выросла на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,1% от общего портфеля таких кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа»
В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38