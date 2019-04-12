Музыка
Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилейИнфорос 02:06
Знаменитой советской и российской певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 70 лет, передает ИА REGNUM. В связи с юбилеем народная артистка на 17 апреля запланировала масштабный концерт в Кремлевском дворце в Москве.
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