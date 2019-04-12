Музыка

Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилейИнфорос 02:06

Знаменитой советской и российской певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 70 лет, передает ИА REGNUM. В связи с юбилеем народная артистка на 17 апреля запланировала масштабный концерт в Кремлевском дворце в Москве.
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Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Life.ru02:03

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Алла Пугачева празднует юбилей

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Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

REGNUM00:57

Алла Пугачёва отмечает юбилей

Говорит Москва00:20
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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