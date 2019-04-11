Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилейREGNUM 00:57
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей. В репертуаре Аллы Пугачёвой свыше 100 сольных альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров.
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«Она всего лишь шут, а век ее закончился»: Фанаты раскритиковали Пугачеву в преддверии юбилея
Версия.Инфо12 апреля в 23:45
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StarHit.ruвчера в 23:00
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