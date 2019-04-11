Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилейREGNUM 00:57

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей. В репертуаре Аллы Пугачёвой свыше 100 сольных альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров.

Армия и оружие Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

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Шоу-бизнес Киркоров сводил детей в Эрмитаж Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.

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Экономика Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

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