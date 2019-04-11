Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилейREGNUM 00:57

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей. В репертуаре Аллы Пугачёвой свыше 100 сольных альбомов, общий тираж которых превысил 250 млн экземпляров.
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За что Аллу Пугачеву прозвали Фельдфебелем и Алкой-кричалкой

Телепрограмма01:53

Юбилей Аллы Пугачевой отметят в «Маяке»

Южные горизонты12 апреля в 08:12

«Примадонна» российской эстрады Пугачева отмечает юбилей, но не говорит какой

URA.Ru00:35

Алла Пугачёва отмечает юбилей

Говорит Москва00:20

«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

ТАССвчера в 17:00

«Она всего лишь шут, а век ее закончился»: Фанаты раскритиковали Пугачеву в преддверии юбилея

Версия.Инфо12 апреля в 23:45

Примадонна Алла Пугачева: за что так любят певицу

РИА Новости01:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Экономика

«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск

Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.
Обновлено вчера в 23:39
Финансы

«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд

В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).
Обновлено вчера в 22:00
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
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Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено в 03:06
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Кино

В работе Amediateka произошел сбой во время премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 02:55
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:00
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«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ»

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье

В Карелии целый район остался без стоматологической помощи

"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 17:52
Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Авто

5 самых популярных направлений для россиян на арендованных авто

Представляем подборку из пяти самых топовых направлений для российских автопутешественников.
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В «доме» тигров в Хабаровском крае не могут потушить сильный пожар

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Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

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На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
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Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
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Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
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Парусник «Седов» продолжит плавание без заходов в порты

Ранее стало известно, что учебный парусник «Седов» со 112 курсантами морских учебных заведений страны на борту не зайдет в порты Таллина и Гдыни для пополнения запасов.
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Умерла звезда фильмов Ингмара Бергмана Биби Андерссон

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Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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