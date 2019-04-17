Музыка
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилеяТАСС 16 апреля в 17:11
Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
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Мифы об уфимских гастролях Пугачевой: церковь имени Примадонны и заминированный Дворец спорта
Московский Комсомолецвчера в 01:56
Пугачева впервые за десять лет даст «сольник» на сцене Кремлевского дворца
Народные новостивчера в 03:09
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Общество
Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено вчера в 01:35
Экономика
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей
Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Квартальная прибыль Morgan Stanley снизилась на 9%
Скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,17 на акцию, показали данные IBES от Refinitiv.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения
На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.
Обновлено вчера в 22:21
Космос
Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма
Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара
На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:35
Музыка
Выступление Мадонны на «Евровидении» в 3 раза повысило цену на билет
Визит Мадонны на международный песенный конкурс в 3 раза повысил цены на билеты.
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Интернет
Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено вчера в 06:34
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Роскачество определило лучший кефир
Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском
Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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