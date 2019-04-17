Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилеяТАСС 16 апреля в 17:11

Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Общество Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Экономика ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.

Общество На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.

Технологии ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.

Экономика Квартальная прибыль Morgan Stanley снизилась на 9% Скорректированная прибыль составила $1,33 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $1,17 на акцию, показали данные IBES от Refinitiv.

Происшествия Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.

Армия и оружие СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Общество План строительства сквера на месте «Зимней вишни» претерпит изменения На своей странице в социальной сети Сергей Цивилёв рассказал, что границы благоустройства сквера будут расширены: парковая территория станет больше, а фасады ближайших домов будут приведены в порядок в соответствие с общим антуражем нового объекта.

Политика Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.

Происшествия В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.

Музыка Выступление Мадонны на «Евровидении» в 3 раза повысило цену на билет Визит Мадонны на международный песенный конкурс в 3 раза повысил цены на билеты.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Наука Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.

Интернет Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.

Космос В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

Экономика Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Общество Роскачество определило лучший кефир Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.

Происшествия Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.