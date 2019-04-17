Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилеяТАСС вчера в 17:11
Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
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Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов стоимостью до 7 000 рублей
Аналитики издания GizChina составили рейтинг лучших смартфонов стоимостью до 100 долларов (примерно 6 400 рублей).
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко
Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 18:09
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Общество
Мой бизнес работает без меня: владельцы компаний обсудили, возможно ли это
Алтайские предприниматели рассмотрели преимущества и недостатки внедрения организующей схемы 17 апреля в Барнауле состоялась очередная встреча Клуба читающих бизнесменов, на которой обсудили книгу Евгения Фролова "Мой бизнес работает без меня".
Обновлено в 20:19
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Политика
Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено в 18:30
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 19:35
Общество
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Политика
В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»
Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек
Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Политика
Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей Time
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Здоровье
«У нас не крепостное право»: интервью с главой алтайского Минздрава
Дмитрий Попов рассказал о своих задачах в новом кресле, как будет развиваться медицина и почему он не перевез семью на Алтай После того как глава правительства Красноярского края Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края, в регион на топовые должности приехало уже несколько красноярцев.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Авто
Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Обновлено в 08:55
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20