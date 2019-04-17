Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилеяТАСС вчера в 17:11

Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

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