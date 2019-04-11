Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилейOAnews 00:11

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи. Будущая Примадонна отечественной эстрады родилась 15 апреля в Москве, но с самого детства мечтала стать певицей.

Политика Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии После подсчета 35,5% голосов на прошедших сегодня в Финляндии парламентских выборах лидирует оппозиционная Социал- демократическая партия.

Происшествия Трибуны цирка обрушились во время представления в Усть-Илимске Пострадавших просят обратиться в полицию. Нескольких рядов кресел амфитеатра обрушилось во время представления цирка шапито в Усть-Илимске.

Политика Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".

Армия и оружие В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".

Технологии Дорогу молодым. Основатель Foxconn решил отойти от руководства компанией Гоу отметил, что хочет дать дорогу молодым: в свои 68 лет он предпочел бы передавать свой опыт, чтобы новые специалисты могли как можно скорее заменить его во главе компании.

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».

Экономика ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22% Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.

Происшествия Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.

Общество Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта» Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.

Наука В КФУ создали препарат, который поможет излечить рак Казанский федеральный университет впервые представил на Международном салоне изобретений в Женеве добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.

Происшествия Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .

Политика Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.

Шоу-бизнес Бузова согласилась переспать с Тарасовым Бузова согласилась переспать с Тарасовым Телеведущая, у которой уже два года не было мужчины, не против секса с бывшим мужем.

Происшествия Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Экономика Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир» Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.