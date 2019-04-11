Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилейOAnews 00:11
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи. Будущая Примадонна отечественной эстрады родилась 15 апреля в Москве, но с самого детства мечтала стать певицей.
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Общество
Минобороны показало уникальные фото полководцев Победы
Обновлено в 05:09
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
После подсчета 35,5% голосов на прошедших сегодня в Финляндии парламентских выборах лидирует оппозиционная Социал- демократическая партия.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Трибуны цирка обрушились во время представления в Усть-Илимске
Пострадавших просят обратиться в полицию. Нескольких рядов кресел амфитеатра обрушилось во время представления цирка шапито в Усть-Илимске.
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина
На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.
Обновлено в 07:01
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Технологии
Дорогу молодым. Основатель Foxconn решил отойти от руководства компанией
Гоу отметил, что хочет дать дорогу молодым: в свои 68 лет он предпочел бы передавать свой опыт, чтобы новые специалисты могли как можно скорее заменить его во главе компании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара подтвердила потерю МиГ-21
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в сосисках из Китая
Россельхознадзор выявил геном возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) в китайских сосисках.
Обновлено в 08:16
Общество
Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Наука
В КФУ создали препарат, который поможет излечить рак
Казанский федеральный университет впервые представил на Международном салоне изобретений в Женеве добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Бузова согласилась переспать с Тарасовым
Бузова согласилась переспать с Тарасовым Телеведущая, у которой уже два года не было мужчины, не против секса с бывшим мужем.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года и представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому к 1 июля 2020 года на карты «Мир» должны быть переведены все пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в I квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02