В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

В России производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков запрещен с 1 января 2018 года. Исключение делается только для энергетиков, которые отправляются на экспорт.

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Происшествия Более 20 человек пострадали при пожаре в Испании В результате пожара пострадали 23 человека. По данным испанской службы по чрезвычайным ситуациям, все пострадавшие получили легкие ранения.

Происшествия Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.

Общество Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб. Как устроена выдача таких кредитов Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах.

Политика Трамп отказался от британского посла Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Политика Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

Здоровье Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности В Роспотребнадзоре рассказали, у работников каких сфер деятельности чаще всего были диагностированы профессиональные заболевания в прошлом году.

Происшествия Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».

Авто GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, пятидневный простой завода был плановым.

Футбол Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».

Происшествия В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Политика Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.