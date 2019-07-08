Экономика

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазиныРЕН ТВ 07 июля в 17:10

В России производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков запрещен с 1 января 2018 года. Исключение делается только для энергетиков, которые отправляются на экспорт.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
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