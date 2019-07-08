В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Напомним, с 1 января 2018 года производство алкогольных энергетиков в России разрешено только на экспорт. Одной из причин запрета является случай массового отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в 2016 году, повлекшим смерть 76 человек.

Алкогольные энергетики могут вернуть в российские магазины

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