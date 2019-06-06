Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия 13:00

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.
Известия17:01

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Водка и сигареты перестали быть самыми популярными товарами у россиян

РЕН ТВ21:15

Сигареты и спиртное выпали из пятерки самых популярных товаров в России

Аргументы и Факты22:11

Молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге востребованных продуктов в РФ

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Водка не попала в число популярных товаров у россиян

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Водка потеряла былую популярность у россиян

Lenta.ru20:00

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Известия17:01

Сигареты и алкоголь выпали из топ-5 наиболее популярных у россиян товаров

Вечерняя Москва14:19
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Интернет

Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро

Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено в 08:52
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Происшествия

У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба

Обновлено в 21:40
Происшествия

Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке

Массовое ДТП произошло сегодня на объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке из-за густого тумана, окутавшего город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики.
Обновлено в 22:02
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Дочь Джоли принимает гормоны ради смены пола

Инсайдеры сообщили, что 13-летняя Шайло якобы год принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару

Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено в 21:01
Политика

Сенатор предложил Украине вернуть Крым, воссоединившись с Россией

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма», передает РИА Новости.
Обновлено в 22:09
Происшествия

В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Политика

Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 15:48
Экономика

Глава ВТБ предупредил о росте числа отказов по кредитам

Перегрев кредитного рынка стал причиной ужесточения требований к заёмщикам, пояснил президент банка ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская".
Обновлено в 11:20
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем

По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии

Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено в 17:20
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
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