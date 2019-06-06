Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия 13:00

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.
Известия17:01

Подробнее о событии

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Известия17:01

Водка и сигареты перестали быть самыми популярными товарами у россиян

РЕН ТВ21:15

Сигареты и спиртное выпали из пятерки самых популярных товаров в России

Аргументы и Факты22:11

Молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге востребованных продуктов в РФ

Реальное время20:33

Водка потеряла былую популярность у россиян

Lenta.ru20:00

Выпивка и сигареты больше не в пятерке популярных товаров

News.ru22:59

Сигареты и алкоголь выпали из топ-5 наиболее популярных у россиян товаров

Вечерняя Москва14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика

Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Политика

Глава МИД России провозгласил начало большого исторического периода

Мировая тенденция по отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о начале большого исторического периода, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 20:46
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено в 14:38
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Здоровье

Ученые назвали оптимальное число шагов в день

Обновлено в 10:19
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 22:54
Футбол

«Пари Сен-Жермен» объявил об уходе вратаря Буффона

Чемпион мира по футболу итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинул французский клуб "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 12:02
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в мае резко замедлились

Обновлено в 10:23
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено в 17:13
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено в 22:37
Футбол

Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе

В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей. На его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача.
Обновлено в 07:07
Политика

Супруга Карлоса Гона призвала Трампа заступиться за её мужа на G20

Жена экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона рассчитывает на то, что американский лидер Дональд Трамп обсудит дальнейшую судьбу её мужа в ходе встречи с японскими властями на саммите G20 в Осаке, сообщает CNBC.
Обновлено в 23:27
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 15:04
Общество

Учителя Борзинской школы пожаловались Осипову на ветхую мебель

Учителя Борзинской школы №43 пожаловались врио губернатора Забайкалья Александру Осипову, посетившему школу во время рабочей поездки, на ветхую мебель и старые окна.
Обновлено в 22:58
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Футбол

Старридж попрощался с «Ливерпулем» и болельщиками

Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж обратился с прощальным посланием к партнерам по команде, персоналу и болельщикам.
Обновлено в 16:29
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено в 19:28
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Авто

BAC показал тизер новой модели Mono

Известный автомобильный бренд Briggs Automotive Company опубликовал тизер, на котором можно увидеть усовершенствованную модификацию суперкара Mono, который отличается от предшественника.
Обновлено в 11:07
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая

Обновлено вчера в 04:13
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное