Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия вчера в 13:00

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.
Известиявчера в 17:01

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Выпивка и сигареты больше не в пятёрке популярных товаров

News.ruвчера в 22:59

Водка и сигареты перестали быть самыми популярными товарами у россиян

РЕН ТВвчера в 21:15

Молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге востребованных продуктов в РФ

Реальное времявчера в 20:33

Сигареты и спиртное выпали из пятерки самых популярных товаров в России

Аргументы и Фактывчера в 22:11

Водка потеряла былую популярность у россиян

Lenta.ruвчера в 20:00

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Известиявчера в 17:01

Сигареты и алкоголь выпали из топ-5 наиболее популярных у россиян товаров

Вечерняя Москвавчера в 14:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
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Политика

Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика

Нижегородская область предложит инвесторам из Китая ряд проектов

Нижегородская область предложит инвесторам из Китая ряд проектов областях медицины, логистики и промышленности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:47
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено вчера в 01:25
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

МАК полностью реконструировал полет сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал полет самолета SSJ-100, потерпевшего катастрофу в аэропорте Шереметьево 5 мая, сообщает пресс-служба МАК.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Супруга Карлоса Гона призвала Трампа заступиться за её мужа на G20

Жена экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона рассчитывает на то, что американский лидер Дональд Трамп обсудит дальнейшую судьбу её мужа в ходе встречи с японскими властями на саммите G20 в Осаке, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault

Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Кино

Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол

Бразилия переиграла Катар в товарищеском матче, Неймар получил травму

Обновлено в 00:35
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено вчера в 09:41
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

«Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть „Рубин“», — сообщили в пресс-службе казанского коллектива.
Обновлено вчера в 06:10
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Авто

Kia приступила к тестам нового Kia Sorento

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Девочка выжила после падения лифта с 19 этажа в Китае

Девятилетняя девочка пролетела в сломанном лифте девятнадцать этажей в китайском городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, оставшись жива и не получив никаких увечий.
Обновлено вчера в 07:01
Музыка

На ПМЭФ выступит группа «Ленинград»

Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Экономика

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
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Экономика

В сентябре сдадут в эксплуатацию ледокол «Обь»

Закладка ледокола "Обь" проекта Aker ARC 124 (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года.
Обновлено в 00:02
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