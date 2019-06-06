Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия 13:00

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

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