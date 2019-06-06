Экономика
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия 13:00
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
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Авто
Geely увеличивает гарантию на автомобили в России
Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Обновлено в 11:02
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Общество
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:20
Авто
Открытие завода каркасов кабин в Челнах подтянуло рейтинг Татарстана
В результате республика по итогам мая улучшила свой рейтинг на 0,1 балла и осталась в группе регионов России с высокой устойчивостью с результатом 7,6. Открытие завода в Челнах с участием полпреда президента России по Приволжскому ФО Игоря Комарова и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялся 27 мая.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
Обновлено в 20:34
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах
Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
Более 200 опасных приложений нашли в Google Play
Специалисты провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что в общей сложности опасные программы были скачены пользователями 440 миллионов раз.
Обновлено в 20:30
Политика
Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах
По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено в 20:50
Общество
Хабаровский край обеспечит кирпичом весь Дальний Восток
Новый сушильный цех ввели в эксплуатацию на хабаровском заводе строительной керамики.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
ЖКХ
В Южно-Сахалинске завершили отопительный сезон
По оценкам специалистов СКК, минувший отопительный сезон 2018/2019 в Южно-Сахалинске прошел в штатном режиме.
Обновлено в 20:42
Музыка
Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»
Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Политика
Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате
В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев в желтых штанах подвергся атаке пчел
На своей странице в соцсети Instagram Сергей Лазарев признался, что по пути в Тихвин на него напали пчелы в лесу.
Обновлено в 15:54
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено в 08:22
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Экономика
Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.
Обновлено в 15:57
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено в 05:30
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48