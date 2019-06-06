Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия вчера в 13:00

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.
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Выпивка и сигареты больше не в пятёрке популярных товаров

News.ruвчера в 22:59

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Молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге востребованных продуктов в РФ

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Водка потеряла былую популярность у россиян

Lenta.ruвчера в 20:00

Млекопитающиеся: кефир и косметика заменили сигареты и водку

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Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

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Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Происшествия

Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ Белянкина

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Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
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Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Наука

Пуленепробиваемая металлическая пена сделает военную технику легче и эффективнее

В основе материала лежит так называемая композитная металлическая пена (CMF).
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Происшествия

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей

По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 сотрудников фирмы приобретали в других регионах продукцию из растительных жиров.
Обновлено в 02:16
Политика

Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова отказывается от работы из-за беременности

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Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

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Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Политика

Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу

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Здоровье

В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России

Количество абортов существенно сократилось в России за последние 5 лет, если в 2013 году количество абортов составляло более 881 тысячи, то в 2018 году - 567 тысяч, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.
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Политика

Кудрин привел в пример «Дубровского», критикуя судебную систему РФ

Кудрин подчеркнул, что, согласно опросам, 55% бизнесменов не доверяют судебной системе страны, а 2/3 не считают ее независимой и объективной.
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Певица Нюша впервые показала фото дочери

Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
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Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Шоу-бизнес

Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной

Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»

Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
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Политика

Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

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Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео

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Экономика

Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
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Происшествия

В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек

Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Бывшая помощница актрисы Ксения Рубцова обвиняла Софию Шегельман в незаконном обогащении, но родственнице звезды советского кино удалось доказать свою невиновность.
Обновлено вчера в 19:00
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