Общество
Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия вчера в 13:00
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».
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Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.Известиявчера в 17:01
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Сигареты и спиртное выпали из пятерки самых популярных товаров в России
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