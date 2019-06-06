Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиянИзвестия вчера в 13:00

Ритейлеры подтвердили, что алкоголь и сигареты не входят в топ-5 самых популярных товаров. Как сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Магнит», в мае 2019 года в торговых точках ритейлера лидерами были молочная продукция, бакалея, кондитерские изделия, хлеб и безалкогольные напитки.

с чего всё началось

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия».

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

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