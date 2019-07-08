Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru вчера в 22:16

В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
Известиявчера в 17:01

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Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:56

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Известиявчера в 17:01

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

РБКвчера в 21:32

СМИ: В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков

RT на русскомвчера в 20:37

Алкогольные энергетики могут вернуться в российские магазины

РЕН ТВвчера в 17:10

В России могут снять запрет на продажу алкоэнергетиков — СМИ

REGNUMвчера в 16:38

«Известия»: ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в магазины алкогольные энергетики

ТАССвчера в 22:48
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

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Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

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Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
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Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина

Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
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Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
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Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
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Райола подтвердил, что Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Об этом сообщил его агент Мино Райола.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
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Экономика

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
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Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения

Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.
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Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола

В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.
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Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

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Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Общество

Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Политика

Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Общество

В Шереметьево сделали заявление по зарплатам грузчиков

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Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Майкла Калви

Старший партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви может остаться еще на три месяца под домашним арестом.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Банда взломщиков банкоматов из Перми задержана на Ставрополье

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:55
Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»

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Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
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Авто

УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор

До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.
Обновлено в 07:16
Происшествия

20-летняя гандболистка сборной России погибла в Польше

Обновлено в 07:37
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций

Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
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Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
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