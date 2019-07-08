Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru вчера в 22:16
В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
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с чего всё началось
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.Известиявчера в 17:01
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