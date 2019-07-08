Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.

с чего всё началось

Как отмечается, в комиссии считают, что российская сторона ввела этот запрет неправомерно. При этом в Минфине заявили, что ограничения не противоречат нормам ЕАЭС.

Политика Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2» "Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.

Происшествия Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Общество Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Здоровье В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.

Политика Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.

Политика Семья Бута прилетит в США в сентябре Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.

Политика Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с Грузией 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля.

Общество Роскачество разработало классификацию зернового хлеба Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.

Шоу-бизнес Жанна Фриске: Счастье любит тишину Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.

Политика В Екатеринбурге состоялась церемония открытия выставки «Иннопром-2019» Церемония открытия десятой юбилейной международной промышленной выставки «Иннопром-2019» прошла в Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос».

Политика Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.

Общество Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку.

Общество Названы регионы России с самыми высокими доходами населения Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Футбол «Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку Реала и Барселоны Георге Хаджи.

Политика Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.

Политика Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность» Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Шоу-бизнес Анна Нетребко показала фигуру на пляже Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

Футбол Хёведес: каждый в «Локомотиве» хочет выиграть чемпионат России Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Происшествия У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).