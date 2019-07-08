Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru 22:16
Как отмечается, в комиссии считают, что российская сторона ввела этот запрет неправомерно. При этом в Минфине заявили, что ограничения не противоречат нормам ЕАЭС.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
В России могут снова разрешить производство и продажу слабоалкогольных тоников
Комсомольская правда22:13
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Авто
Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
Обновлено в 08:00
Политика
Путь в будущее: Германия объяснила потребность в «Северном потоке -2»
"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", - заявил министр экономики.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено в 21:56
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Общество
Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 21:55
Здоровье
В Магаданской областной больнице разрушается старый корпус и не хватает врачей
Как пишет "Магаданская правда", член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин посетили магаданскую областную больницу.
Обновлено в 16:21
Политика
Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено в 20:11
Политика
Семья Бута прилетит в США в сентябре
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 20:40
Политика
Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с Грузией
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля.
Обновлено в 13:42
Общество
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Политика
В Екатеринбурге состоялась церемония открытия выставки «Иннопром-2019»
Церемония открытия десятой юбилейной международной промышленной выставки «Иннопром-2019» прошла в Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос».
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Лолита чуть не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 12:50
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
Общество
Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом
На кадрах, размещённых в Twitter, исполнительница собственным высоким голосом открыла стеклянную бутылку.
Обновлено в 14:20
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 22:05
Футбол
«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи
Как сообщает Gazeta Sporturilor, московский клуб предложил 12 миллионов евро за переход в команду атакующего полузащитника Яниса Хаджи, который приходится сыном бывшему хавбеку Реала и Барселоны Георге Хаджи.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер
Обновлено в 19:10
Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Кино
20-летний актер Disney умер от приступа во сне
Обновлено в 05:40
Политика
Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»
Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Общество
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июля для всех знаков Зодиака
Советы Василисы Володиной помогут вам преуспеть в любви и в делах на этой неделе.
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Футбол
Хёведес: каждый в «Локомотиве» хочет выиграть чемпионат России
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Обновлено в 20:07
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09