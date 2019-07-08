Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазиныГазета.Ru 22:16

Как отмечается, в комиссии считают, что российская сторона ввела этот запрет неправомерно. При этом в Минфине заявили, что ограничения не противоречат нормам ЕАЭС.
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с чего всё началось

В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.
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