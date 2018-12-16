Футбол

Алькасер установил рекорд чемпионата Германии
Sportbox.RU
00:43

Нападающий «Боруссии» Пако Алькасер в матче 16-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» установил рекорд. Испанец стал первым игроком, который забил в десяти матчах чемпионата в сезоне, после выхода на замену.
Sportbox.RU00:43

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Нападающий дортмундской «Боруссии» установил рекорд чемпионата Германии

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Алькасер установил рекорд бундеслиги по голам после выхода на замену

Спорт-Экспресс02:04

Алькасер установил рекорд Бундеслиги

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Алькасер установил рекорд чемпионата Германии

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Алькасер установил рекорд чемпионата Германии

Sportbox.RU00:43

Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену

Бомбардир.рувчера в 17:53

Алькасер установил рекорд Бундеслиги, забив 10 голов после выходов на замену

Sport24.ruвчера в 16:17
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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