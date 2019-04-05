Футбол
Алькасер пропустит матч с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:04
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии против "Баварии". 25-летний форвард не полетел в Мюнхен из-за травмы руки, сообщает Kicker.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Общество
Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве
Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Более 80 палестинцев получили ранения в стычках на границе Газы
Более 80 палестинцев были ранены во время столкновений с израильскими военными на востоке Газы.
Обновлено в 18:34
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
Обновлено в 16:35
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Общество
Петербуржцам советуют ездить в Финляндию на автобусах
Седов уверен в том, что в высокий сезон 2019-го объем турпотока за рубеж на финском направлении вновь вырастет.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг
Обновлено в 07:33
Политика
Захарова подсказала Омеляну путь для его танков с надписью «На Москву»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который собрался въехать в Москву на танках.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Челнинцы присоединятся к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»
7 апреля в Набережных Челнах состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено в 19:14
Футбол
«Марсель» на выезде уступил «Бордо»
В следующем туре Бордо в гостях сыграет против Сент-Этьена, а Марсель на своем поле сыграет против Нима.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41