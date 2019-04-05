Футбол

Алькасер пропустит матч с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:04

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии против "Баварии". 25-летний форвард не полетел в Мюнхен из-за травмы руки, сообщает Kicker.
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Нападающий «Боруссии» Алькасер не полетел на матч с «Баварией»

Sport24.ru14:05

Алькасер не полетел с «Боруссией» на матч против «Баварии»

Матч ТВ14:59

Алькасер не полетел с «Боруссией» на матч против «Баварии»

Sportbox.RU14:59

Алькасер не поможет «Боруссии» в матче против «Баварии»

Soccer.ru12:29

Алькасер пропустит матч с «Баварией»

Спорт-Экспресс12:04

Алькасер рискует из-за повреждения пропустить матч «Бавария» — «Боруссия»

Чемпионат05:00
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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
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Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

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Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве

Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.
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Обновлено в 09:35
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Более 80 палестинцев получили ранения в стычках на границе Газы

Более 80 палестинцев были ранены во время столкновений с израильскими военными на востоке Газы.
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Обновлено в 15:26
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Обновлено вчера в 10:11
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
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Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
Обновлено в 16:35
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Названы самые полезные и вредные супы в России

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Обновлено в 11:31
Общество

Петербуржцам советуют ездить в Финляндию на автобусах

Седов уверен в том, что в высокий сезон 2019-го объем турпотока за рубеж на финском направлении вновь вырастет.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг

Обновлено в 07:33
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Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
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Челнинцы присоединятся к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

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Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК

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Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО

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Обновлено в 19:14
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Япония подняла истребители для перехвата российского Ил-38

Обновлено в 17:26
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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«Марсель» на выезде уступил «Бордо»

В следующем туре Бордо в гостях сыграет против Сент-Этьена, а Марсель на своем поле сыграет против Нима.
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Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

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Обновлено в 17:46
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Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии

Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
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Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
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«Магнит» захотел купить «Ленту»

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
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Пако Алькасер
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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