Футбол
Алькасер пропустит матч с «Баварией»Спорт-Экспресс 12:04
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии против "Баварии". 25-летний форвард не полетел в Мюнхен из-за травмы руки, сообщает Kicker.
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Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 17:40
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Политика
Путину понравилась картошка Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков
Катер с рыбаками загорелся в Баренцевом море, восемь человек экипажа были спасены.
Обновлено в 17:36
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Зеленский опубликовал результаты теста на наркотики
Кандидат в президенты Украины, актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 11:03
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Обновлено в 10:17
Экономика
Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов
Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес
Михаил Боярский считал, что из его детей «ни черта не получится»
Артист рассказал, что много лет назад его время от времени посещала мысль о том, что из детей «ни черта не получится», а вот супруге он всегда был благодарен за то, что посвятила себя семье.
Обновлено в 18:00
Экономика
Минтруд сообщил о планах сократить число бедных россиян на 20%
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует в 2019 году сократить число бедных россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 миллиона человек.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии
Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.
Обновлено в 17:56
Политика
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Общество
В костромской Общественной палате обсудили вопрос создания нового мусорного полигона
Второй вопрос – какой полигон может быть построен в первой зоне.
Обновлено в 12:34
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Политика
США серьезно рассматривают применение военной силы против Венесуэлы
США чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы и намерены усилить экономическое давление, сообщил 5 апреля представитель американской администрации высокого ранга.
Обновлено в 18:24