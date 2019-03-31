Футбол

Алькасер побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное времяБомбардир.ру 04:15

Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер сделал дубль в матче 27 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0). Оба гола случились за пределами 90 минут основного времени.
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Алькасер установил рекорд Бундеслиги по числу голов в компенсированное время

Евро-футбол.ру04:35

Игрок «Боруссии» вошёл в историю Бундеслиги. Он невероятно хорош!

Sport.ru02:45

Пако Алькасер — рекордсмен бундеслиги

Sportbox.RU03:53

Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время

Sport24.ru02:23

Алькасер побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время

Бомбардир.ру04:15

Пако Алькасер — рекордсмен бундеслиги

Матч ТВ03:53

Алькасер – первый игрок в истории бундеслиги, забивший 5 голов после 90-й минуты за сезон

Sports.ruвчера в 12:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
Обновлено в 10:16
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Т-90С сравнили с зарубежными танками

Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Политика

На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике

Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Политика

Основная борьба на украинских выборах идет за второе место

Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

Министры Мэй могут уйти в отставку из-за споров по Brexit

Несколько британских министров кабинета премьера страны Терезы Мэй могут покинуть свой пост на фоне конфликта по условиям Brexit.
Обновлено в 01:00
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика

Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины

Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Авто

Рендеры нового кроссовера Genesis GV80 появились в сети

В планах марки выпустить два новых кроссовера, один из которых был представлен в качестве концерта Genesis GV80 Fuel Cell еще в 2017 году.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия

На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов

Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.
Обновлено в 07:14
Экономика

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Игры

Приставки SEGA Mega Drive Mini начнут продавать в сентябре

Продажу приставки версии SEGA Mega Drive Mini планируют начать в сентябре месяце.
Обновлено в 04:40
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро

По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Политика

Полиция Украины получила более 500 сообщений о нарушениях на выборах

Полиция Украины зафиксировала 522 сообщения о нарушениях в ходе голосования на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Обновлено в 07:54
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
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Испанский футболист, нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Испании.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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