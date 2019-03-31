Футбол
Алькасер побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное времяБомбардир.ру 04:15
Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер сделал дубль в матче 27 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0). Оба гола случились за пределами 90 минут основного времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах президента
Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проголосовала на одном из избирательных участков Киева.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Баскетболист клуба НБА подозревается в изнасиловании
Литовский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристапс Порзингис попал под подозрение в изнасиловании.
Обновлено в 04:49
Политика
Три избирательных участка не приступили к работе на Украине
На Украине до сих пор не приступили к работе три избирательных участка. Об этом сообщила председатель ЦИК страны Татьяна Слипачук.
Обновлено в 04:26
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале
В Челябинской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
Пока нет информации, насколько успешным было первое испытание, но предполагается, что работы над этим проектом будут продолжены.
Обновлено в 04:47
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Спорт
Роднина выступила против участия юниорок во «взрослых» турнирах
Обновлено 29 марта в 04:20
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в участок на Украине
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области, пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Обновлено в 05:14
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера
Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Общество
В Госдуме поддержали учителей, запустивших флешмоб в купальниках
Правильной борьбой за частную жизнь назвала флешмоб со снимками в купальниках, запущенный в соцсетях учителями, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, 30 марта передает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Избирательные участки в Донецкой области пустуют
Обновлено в 02:59
Футбол
В Китае офсайд на видеоповторе определяли с помощью листа бумаги
Арбитры, отвечающие за систему видеопомощи, начали изучать эпизод, и один из них приложил к монитору лист бумаги, имитируя линию офсайда.
Обновлено в 04:41
Общество
Похолодание ожидает москвичей в первые дни апреля
Синоптики прогнозируют похолодание в столичном регионе в первые апрельские дни.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве
В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
Политика
В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:47
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Адвокат из города Пезинок 45-летняя Зузана Чапутова победила на состоявшихся в субботу выборах президента Словакии.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
О фирменном шашлыке Путина рассказал глава Тувы
Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45