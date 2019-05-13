Футбол

Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛSoccer.ru 01:08

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон оказался самым непробиваемым вратарем английской Премьер-Лиги в этом сезоне и удостоился "Золотой перчатки".
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Алиссон выиграл «Золотую перчатку» в дебютном сезоне в Англии

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Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛ

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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон выиграл «Золотую перчатку» - приз лучшему вратарю АПЛ

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У Алиссона 21 сухой матч в сезоне. Больше в АПЛ было только у Чеха 15 лет назад

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Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
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Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
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Сегодня в двух районах Глазова отключат горячую воду

В противном случае глазовчанам в отдельных районах придется остаться без горячей воды до устранения прорывов.
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Двое погибли при взрыве газа и обрушении многоквартирного дома в РО

В поселке Чистозерном Каменского района произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
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Обновлено в 01:38
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Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
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Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить

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Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
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Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
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Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
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В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

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Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

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