Футбол
Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛSoccer.ru 01:08
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон оказался самым непробиваемым вратарем английской Премьер-Лиги в этом сезоне и удостоился "Золотой перчатки".
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У Алиссона 21 сухой матч в сезоне. Больше в АПЛ было только у Чеха 15 лет назад
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон выиграл «Золотую перчатку» - приз лучшему вратарю АПЛ
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