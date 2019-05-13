Футбол

Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛSoccer.ru 01:08

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон оказался самым непробиваемым вратарем английской Премьер-Лиги в этом сезоне и удостоился "Золотой перчатки".
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Алиссону досталась «Золотая перчатка» АПЛ

Soccer.ru01:08

Алиссон - обладатель «Золотой перчатки» АПЛ-2018/19

Матч ТВвчера в 20:20

У Алиссона 21 сухой матч в сезоне. Больше в АПЛ было только у Чеха 15 лет назад

Sports.ruвчера в 12:18

Алиссон признан лучшим голкипером в АПЛ в сезоне-2018/19

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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон выиграл «Золотую перчатку» - приз лучшему вратарю АПЛ

Sport.ruвчера в 14:28

Алиссон обошел Эдерсона в споре за «Золотую перчатку» АПЛ-2018/19

Sport24.ruвчера в 19:20
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Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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