Футбол

Алиссон выиграл «Золотую перчатку» в дебютном сезоне в АнглииСпорт-Экспресс 12:30

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выиграл "Золотую перчатку" по итогам чемпионата Англии-2018/19. Бразильский голкипер провел наибольшее число сухих матчей - 21. Алиссон перешел в "Ливерпуль" перед началом сезона из "Ромы".
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Алиссон - обладатель «Золотой перчатки» АПЛ-2018/19

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Чемпионство и другие подвиги. Интриги последнего тура АПЛ

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Алиссон - обладатель «Золотой перчатки» АПЛ

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Алиссон выиграл «Золотую перчатку» в дебютном сезоне в Англии

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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон выиграл «Золотую перчатку» - приз лучшему вратарю АПЛ

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Алиссон признан лучшим голкипером в АПЛ в сезоне-2018/19

RT на русском13:11
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Площадь лесных пожаров превысила 44 тысячи га

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Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу

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Обновлено в 19:30
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Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

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Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Вспании и вернул себе лидерство в чемпионате.
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Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина

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Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
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Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Общество

В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 15:01
Происшествия

В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов

Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.
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Эксперты назвали смущающие людей признаки, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу

Эксперты решили назвать такие признаки, которые должны стать поводом для консультации со специалистом.
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По итогам аукциона, проведённого 7 мая департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области, санаторий "Талая" продан руководителю концерна "Арбат", первому зампреду Магаданской областной Думы Александру Басанскому за 197,7 млн рублей, сообщает MagadanMedia.
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"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
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В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
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Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
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Общество

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Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
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Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
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Общество

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В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
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