Футбол

Алиссон сменил номер в «Ливерпуле»Евро-футбол.ру вчера в 16:31

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Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер сменил игровой номер в команде. Бразилец, который пополнил состав "красных" год назад, взял себе номер "13", но перед стартом этого сезона сменил номер на "1", который ранее принадлежал Лорису Кариусу.
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