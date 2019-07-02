Футбол
Алиссон сменил номер в «Ливерпуле»Евро-футбол.ру вчера в 16:31
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер сменил игровой номер в команде. Бразилец, который пополнил состав "красных" год назад, взял себе номер "13", но перед стартом этого сезона сменил номер на "1", который ранее принадлежал Лорису Кариусу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Алиссон решил поменять игровой номер в «Ливерпуле», под которым играли Дудек и Джеймс
Sport24.ruвчера в 21:30
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено вчера в 12:17
Хоккей
Бобровский официально стал голкипером «Флориды»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 13:52
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В Казахстане назвали срок списания кредитов для отдельных категорий граждан
Задолженность по потребительским кредитам уязвимых категорий граждан Казахстана планируется погасить до 1 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Минобороны направило в Иркутск цистерны для питьевой воды
Из Братска военнослужащие перебросят цистерны к месту бедствия для организации подвоза питьевой воды населению.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения
Обновлено вчера в 18:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейских
В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Ракету «Союз-2» установили на стартовый стол на космодроме «Восточный»
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Бьюти-блогер облысела во время эксперимента в прямом эфире
Американский бьюти-блоге Лори Фейт облысела во время прямого эфира в Instagram, когда нанесла на волосы релаксант.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси
По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено 30 июня в 08:04
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Израиль нанес удары по территории Сирии
Обновлено 30 июня в 18:40
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Трамп заявил, что Иран «играет с огнем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:59