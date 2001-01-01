Футбол
Алиссон сменил номер в «Ливерпуле»Евро-футбол.ру 16:31
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер сменил игровой номер в команде. Бразилец, который пополнил состав "красных" год назад, взял себе номер "13", но перед стартом этого сезона сменил номер на "1", который ранее принадлежал Лорису Кариусу.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Экономика
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Дети в возрасте до пяти лет чаще всего проглатывают монеты, батарейки, а также гидрогелевые и магнитные шарики.
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Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
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Обновлено в 20:08
Авто
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
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Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
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Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
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