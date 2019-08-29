Лига чемпионов
ТАССАлиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона
Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19. Церемония награждения прошла в Монако. Также на премию претендовали французский голкипер английского "Тоттенхэма" Уго Льорис и немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
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