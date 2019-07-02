Футбол

Алиссон поменял свой игровой номер в «Ливерпуле»Матч ТВ 21:12

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«Ливерпуль» объявил, что с нового сезона вратарь Алиссон и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будут выступать под другими игровыми номерами.
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