Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛSport24.ru вчера в 15:50
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». Бразилец получил повреждение при попытке пробить от ворот незадолго до окончания первого тайма. Вместо него в ворота встал испанский кипер Адриан.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые: как потепление воды отражается на морских хищниках
Обновлено в 02:23
Происшествия
Раскрыта причина взрыва на полигоне в Северодвинске
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
Обновлено вчера в 17:20
Единоборства
Руис получит 9 миллионов долларов за реванш с Джошуа
Чемпион мира Энди Руис получит 9 миллионов долларов за реванш против Энтони Джошуа. В первом бою Руис заработал 6 миллионов.
Обновлено в 04:09
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Медведь в США поджёг полицейскую машину
Обновлено в 04:07
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено 08 августа в 06:30
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
Обновлено в 04:45
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12
Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края.
Обновлено в 03:33
Космос
Вокруг звезды Тигардена вращаются похожие на Землю экзопланеты
Израильские специалисты рассказали, что вокруг красного карлика, называемого звездой Тигардена, вращаются планеты, напоминающие Землю.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.
Обновлено в 01:04
Космос
Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю
Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю в эти выходные.
Обновлено в 00:23
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
СМИ рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина и Меркель
Автор статьи, размещенной изданием, отмечает, что Зеленский, являющийся популистом, верит, что его талант убеждения выше и эффективнее всех вместе взятых дипломатов.
Обновлено в 05:05
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Якутии вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Якутии вертолет Ми-8 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку.
Обновлено в 04:06
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
В Китае эвакуировали более 1 млн человек из-за тайфуна
В Восточном Китае более 1 млн человек заранее эвакуировали из-за тайфуна «Лекима», сообщает «Синьхуа».
Обновлено в 04:58
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 04:03
Политика
Член ОП РФ прокомментировал заявление на сайте посольства США
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал опубликованное посольством США в Москве заявление, посвященное несогласованной акции в Москве, сообщает REGNUM.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Тульской области
"Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:57
Общество
В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму
Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля – на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома.
Обновлено в 03:10