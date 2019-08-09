Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛSport24.ru вчера в 15:50

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». Бразилец получил повреждение при попытке пробить от ворот незадолго до окончания первого тайма. Вместо него в ворота встал испанский кипер Адриан.
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Алиссон поблагодарил болельщиков за поддержку

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Алиссон поблагодарил болельщиков за поддержку

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