В среду, 14 августа, «Ливерпулю» предстоит матч с «Челси» за Суперкубок Европы.

Алиссон не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси»

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