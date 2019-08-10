Футбол

Алиссон не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси»Sports.ru 17:49

В среду, 14 августа, «Ливерпулю» предстоит матч с «Челси» за Суперкубок Европы.
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