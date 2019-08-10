Футбол
Алиссон не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси»Sports.ru 17:49
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:59, Ашберн
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных.
Обновлено в 18:18
Здоровье
Офис врача общей практики продолжают ремонтировать в Тепличном
Кабинет врача общей практики станет филиалом Вологодской городской поликлиники №1. Офис возьмет на себя обслуживание 8 участков, это 12 тысяч человек.
Обновлено в 09:45
Политика
Трамп заявил о неготовности США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Пекином, но пока не готов заключить торговое соглашение, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:34
Общество
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты
Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты.
Обновлено в 15:31
Футбол
Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте
Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте. Я не думал о том, что он может покинуть команду.
Обновлено в 12:18
Экономика
На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена
Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене
В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Футбол
Слуцкий завел страничку в Instagram
Обновлено в 14:41
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов
В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.
Обновлено в 19:52
Технологии
Искусственный интеллект поможет находить пропавших людей
Эксперты рынка IT нашли новое назначение для искусственного интеллекта. Высокотехнологичный инструментарий поможет находить пропавших людей.
Обновлено в 07:11
Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено в 12:06
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Космос
Ученые нашли самые похожие на Землю планеты
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Теннис
Хачанов и Медведев впервые проведут российский полуфинал «Мастерса»
Карен Хачанов и Даниил Медведев сойдутся в полуфинале турнира серии "Мастерс 1000" в Монреале, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:00
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Медведь поджег полицейскую машину
Обновлено в 08:44
Футбол
ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛ
ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
Обновлено в 18:10