Футбол
Алиссон из-за травмы пропустит матч за Суперкубок УЕФАSoccer.ru 18:28
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА против "Челси" из-за травмы, полученной в игре с "Норвичем" в 1-м туре АПЛ (4:1). Бразильский голкипер был вынужден покинуть поле уже на 39-й минуте встречи. Его заменил новичок команды Адриан.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:31, Вашингтон
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
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Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
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Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев
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Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
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АвтоВАЗ расширил линейку коммерческих Lada Largus
Как сообщает портал "Лада.онлайн", АвтоВАЗ получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на коммерческие версии универсала Lada Largus.
Обновлено в 02:55
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
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Политика
Медведчук рассказал, кем он себя видит в будущем парламенте
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в новой Верховной Раде он намерен сосредоточиться исключительно на законотворческой деятельности Я себя вижу членом оппозиционной фракции "Оппозиционая платформа — За жизнь".
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Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Минкульт предложил запретить приносить еду в кинотеатры
Гендиректор сети кинотеатров Премьер Зал Владимир Петелин в беседе с РБК отметил, что главным новшеством для кинотеатров в поправках стала возможность запретить проносить на сеанс продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, приобретенные вне его территории.
Обновлено в 06:10
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
Беззвучные сообщения и «медленный режим». Telegram представил новые функции
Мессенджер Telegram представил новые функции — в частности, пользователям после установки обновления будет доступна отправка беззвучных сообщений.
Обновлено в 16:31
Экономика
В аптеках становится меньше дешёвых лекарств
Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Ачинске введен режим ЧС из-за взрывов
Мера была введена после возобновления взрывов на арсенале из-за попадания молнии.
Обновлено в 13:43
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В Калининграде пройдет День здоровья
Сегодня, 10 августа, в Калининграде пройдет День здоровья, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.
Обновлено в 18:08
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Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
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Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
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Рабочий скончался на олимпийской стройке в Японии
В Японии работник умер во время работ по строительству олимпийских объектов к летним Играм 2020 года. Об этом сообщает издание Japan Today.
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Политика
Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ
Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Теннис
Тим — о проигрыше Медведеву: мои батарейки разрядились
На минувшей неделе Тим выиграл домашний турнир в Кицбюэле.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
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ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено в 21:17
Транспорт
Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту
Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31