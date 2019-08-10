Футбол
Алиссон из-за травмы пропустит матч за Суперкубок Европы с «Челси»Sport24.ru 18:16
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно травмы голкипера Алиссона, полученной в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (4:1). Бразилец получил повреждение при попытке пробить от ворот незадолго до окончания первого тайма.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 15:16
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:52
Авто
Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь
Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Финансы
В МВФ прокомментировали изменение курса юаня
Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на изменение курса юаня в 2018 году.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Кино
«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено в 14:24
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлев заявил, что в этом году Запад мог применить против Российской Федерации климатическое оружие.
Обновлено в 09:06
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено в 17:35
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Здоровье
В Нижнем Тагиле модернизировали больницу в рамках нацпроекта
Обновлено в 16:28
Экономика
Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года
Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Теннис
Хачанов вышел в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:11
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате
Последняя насмешила всех собравшихся тем, что вместо того, чтобы помахать рукой всем собравшимся, она показала язык.
Обновлено в 07:55
Финансы
Доля нерезидентов в евробондах РФ во II квартале выросла до 54,9%
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ во втором квартале 2019 года выросла на 2,4 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 54,9%, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 10:06
Политика
Ковитиди прокомментировала заявление Эрдогана о непризнании Крыма
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33