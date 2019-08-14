Футбол
Алиссон и Ловрен не помогут «Ливерпулю» в матче за Суперкубок УЕФАSportbox.RU 06:17
«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Защитник «красных» Деян Ловрен не поможет своей команде в предстоящей встрече из-за травмы.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Общество
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 09:09
Космос
Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле
Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках
Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Политика
Южная Корея снова потребует у Токио раскрыть планы о сбросе воды с АЭС
Южная Корея намерена потребовать от Японии раскрытия планов по сливу очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».
Обновлено в 05:15
Экономика
Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС
Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС.
Обновлено в 04:22
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Космос
«Роскосмос» отчитался о первых успехах в разработке ядерного «буксира»
"Роскомос" завершил первый проект по созданию уникального космического "буксира" на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, говорится в годовом отчете госкорпорации за прошлый год.
Обновлено в 09:38
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники с помощью РФ
В ФСВТС подчеркнули, что контракты с Кубой поставку техники не предусматривают.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Петербургские подростки из АУЕ избили прохожего за замечание
Утром 13 августа два подростка избили прохожего у дома 26 по Кирочной улице в ответ на замечание, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:39
Политика
Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
В Швеции применят крематорий для отопления школы
Аналогичным образом в Швеции уже используют тепло от мусоросжигательных заводов.
Обновлено в 09:11
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Помогавших при ЧП под Северодвинском медиков направили на обследование
Медики, которые помогали пострадавшим в результате ЧП под Северодвинском, пройдут добровольное профилактическое обследование.
Обновлено в 09:47
Авто
АвтоВАЗ рассекретил сроки появления Lada Vesta с вариатором
Вариатор получит только седан Vesta или речь идет об универсале тоже, Ильинский не сказал, попросив подождать появления официальных подробностей.
Обновлено в 05:17
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24