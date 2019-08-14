«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Защитник «красных» Деян Ловрен не поможет своей команде в предстоящей встрече из-за травмы.

Алиссон и Ловрен не помогут «Ливерпулю» в матче за Суперкубок УЕФА

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