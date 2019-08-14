Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция из Стамбула со стадиона «Бешикташ Парк» начнется в 21:55 по московскому времени.

Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФА

Общество Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.

Политика Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.

Общество В Госдуме поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю из‑за технологического прогресса.

Шоу-бизнес Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем Ни Омаров, ни Бородина не прокомментировали данные о расставании. Однако фанаты убеждены, что у супругов проблемы.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.

Происшествия Жителей села рядом с полигоном ВМФ эвакуируют Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого расположен 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, эвакуируют утром 14 августа.

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Происшествия На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей Прибывшие на место полицейские проверили одежду ребенка и обнаружили в кармане кофты записку с именем девочки, указанием ее возраста и необычной просьбой.

Наука Чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные проступки Ученые из США выяснили, что чаще всего люди в возрасте осуждают окружающих за случайные и незначительные проступки.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность Специалисты завершили сборку второго образца перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для испытаний на прочность.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России до 1,2 млн рублей Аналитики «АвтоСТАТ» и эксперты «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Музыка Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».

Общество В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.

Шоу-бизнес Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал возлюбленную Многие пожелали паре счастья – сына Пескова просят беречь возлюбленную.

Религия Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".