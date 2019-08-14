Футбол
Генич и Казанский прокомментируют матч за Суперкубок УЕФАSportbox.RU 06:25
Комментаторы Константин Генич и Денис Казанский получили назначение на игру за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», которую 14 августа в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция из Стамбула со стадиона «Бешикташ Парк» начнется в 21:55 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:35, Вашингтон
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